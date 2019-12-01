Роспотребнадзор назвал основные пути заражения ВИЧ

По данным ведомства, ВИЧ все чаще происходит путем гетеросексуальных контактов.

В воскресенье, 1 декабря, Роспотребнадзор рассказал о том, какие есть основные пути заражения ВИЧ. Об этом сообщают РИА новости.

По данным ведомства, в последние годы заражение вирусом иммунодефицита человека всё чаще происходит путем гетеросексуальных контактов. Согласно исследованиям, около 58,9 % новых случаев заражения зафиксировано в традиционных парах.

В ведомстве отметили, что на втором месте по заражению ВИЧ — наркотики. Из-за них иммунодефицит приобрели 39% россиян. Отмечается, что 2,5 % человек остаются в группе риска из-за гомосексуальных связей.

Всего за 10 месяцев 2019 года в России зарегистрировано почти 66 тысяч новых случаев заболевания ВИЧ. Отметим, что это на 8% меньше, чем в 2018 году.

Ранее мы сообщали о том, что в России три жизненно важных лекарства приравняли к наркотикам.

Видео: YouTube / MedLab