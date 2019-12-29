На реабилитацию влияет положительный настрой.

Ученые рассказали, как быстро восстановиться после инсульта. Менее серьезные последствия наблюдаются у пациентов с оптимистическим образом мышления. Врачи изучили показатели 50 добровольцев спустя три месяца после инсульта. Речь идет также об инфаркте мозга, кровоизлиянии в мозг и субарахноидальном кровоизлиянии.

Позитивное мышление позволяет ускорить процесс восстановления. Напомним, что сосудистые заболевания мозга занимают второе место по летальным исходам. По смертности их обгоняет только ишемическая болезнь сердца.

Ранее ученые рассказали, какие болезни может вылечить любовь.