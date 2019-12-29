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Ученые рассказали, какие болезни может вылечить любовь

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На здоровье влияет окситоцин и эндорфин.

Ученые рассказали, какие болезни может вылечить любовь. У влюбленного человека выделяются сразу 2 типа гормонов, положительно влияющих на здоровье. К такому выводу пришли австралийские исследователи из Сиднейского университета.

Одним из них является окситоцин, который отвечает за борьбу со стрессом. Он помогает преодолеть пристрастие к алкоголю и табаку. Низкий уровень окситоцина приводит к ожирению и быстрому утомлению. Вторым важным веществом для организма является эндорфин. С его помощью человек может избавиться от простуды и даже от простатита.

Ранее в останках утконосого динозавра нашли сохранившиеся следы ДНК.
 

Теги: болезни, здоровье, любовь, наука, ученые
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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