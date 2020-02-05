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Ученый предупредил о появлении нового коронавируса
Сегодня, 12:49
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Ученый предупредил о появлении нового коронавируса

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Есть вероятность, что коронавирус вернется от человека к животным.

Профессор американско-сингапурского медицинского университета Duke-NU Ван Линьфа считает, что COVID-19 может мутировать, а также вызвать новую пандемию. Об этом пишет газета Straits Times.

Он отметил, что коронавирус может вернуться от человека к животным, а затем снова перейти к человеку, но уде как новый коронавирус.

Это может произойти и так: скажем, человек, инфицированный коронавирусом Sars-CoV-2, оставляет где-то недоеденный фрукт, и его подбирает и съедает летучая мышь.

Ван Линьфа, рофессор американско-сингапурского медицинского университета Duke-NU

По мнению ученого, мутировать вирус может на американском континента. Дело в том, что там коронавирус не присутствует в организмах местных летучих мышей.

Ранее мы писали, что в итальянской гробнице Чаши Нестора захоронено несколько человек. 

Фото: pixabay 

Теги: новый коронавирус
Категории: Наука и технологии, Фабрика Знаний, Мировые новости, Лента новостей,

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