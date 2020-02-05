Ученый предупредил о появлении нового коронавируса

Профессор американско-сингапурского медицинского университета Duke-NU Ван Линьфа считает, что COVID-19 может мутировать, а также вызвать новую пандемию. Об этом пишет газета Straits Times.
Он отметил, что коронавирус может вернуться от человека к животным, а затем снова перейти к человеку, но уде как новый коронавирус.
Это может произойти и так: скажем, человек, инфицированный коронавирусом Sars-CoV-2, оставляет где-то недоеденный фрукт, и его подбирает и съедает летучая мышь.
Ван Линьфа, рофессор американско-сингапурского медицинского университета Duke-NU
По мнению ученого, мутировать вирус может на американском континента. Дело в том, что там коронавирус не присутствует в организмах местных летучих мышей.
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Фото: pixabay
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