У подковообразных летучих мышей нашли новый коронавирус RhGB01

В настоящий момент новый вирус не представляет опасности для человека.

Ученые из Национальной инфекционной службы в Великобритании нашли новый коронавирус RhGB01 у летучих мышей. Статья была опубликована в журнале Research Square.

Исследователи подчеркнули, что в настоящий момент вирус не представляет опасности для человека. Однако не исключается возможность риска рекомбинации этого и аналогичных ему вирусов с SARS-CoV-2. Это может стать причиной новой вспышки инфекции.

Сейчас неизвестен природный источник коронавируса. Предполагается, что предшественником COVID-19 стал сарбековирус – подрод коронавирусов.

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