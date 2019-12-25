У подковообразных летучих мышей нашли новый коронавирус RhGB01

Ученые из Национальной инфекционной службы в Великобритании нашли новый коронавирус RhGB01 у летучих мышей. Статья была опубликована в журнале Research Square.
Исследователи подчеркнули, что в настоящий момент вирус не представляет опасности для человека. Однако не исключается возможность риска рекомбинации этого и аналогичных ему вирусов с SARS-CoV-2. Это может стать причиной новой вспышки инфекции.
Сейчас неизвестен природный источник коронавируса. Предполагается, что предшественником COVID-19 стал сарбековирус – подрод коронавирусов.
Ранее мы писали, что мозг человека может блокировать запоминание определенной информации.
Фото: pixabay
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