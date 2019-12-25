Мозг человека может блокировать запоминание определенной информации

Людей зачастую вводили в заблуждение детали, которые замечать им было не нужно.

Ученые из Чжэцзянского университета провели исследование и выяснили, что человеческий мозг способен блокировать запоминание определенной информации. Статья была опубликована в журнале Medical Xpress.

Так, в ходе опытов перед участниками поставили задачу смотреть на определенные предметы и фокусироваться на отдельных частях и при этом игнорировать другие. Так, например, участников эксперимента просили сосредоточиться на цвете объекта, но не на его форме. Были и другие эксперименты, связанные с вниманием и памятью.

После этого ученые проверили, что именно запомнили участники. Оказалось, что детали людей вводили в заблуждение чаще. Выяснилось, что участники больше смотрели на них, в то время как те детали, на которых нужно было фокусироваться, забывались.

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