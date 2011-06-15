Ученые нашли ранее неизвестный коронавирус

Этот коронавирус может передаваться от собак к человеку.

Ученые из США и Малайзии нашли ранее неизвестный коронавирус. Предполагается, что он может передаваться от собак к человеку, сообщает "РИА Новости".

В 2018 году ученые взяли образцы мазков у более 300 человек. Все эти люди лечились в Малайзии от пневмонии. Ученые в результате нашли у восьми пациентов (в основном детей) ранее не выявленный коронавирус. Они его назвали CCoV-HuPn-2018.

В своем исследовании ученые написали, что этот коронавирус ранее инфицировал только людей. Теперь же он стал передаваться людям. Однако не установлено, может ли вирус передаваться от человека к человеку и каким образом с вирусом справляется иммунитет человека.

"Сейчас мы не видим причин ожидать новой пандемии от этого вируса, но я не могу исключать, что он никогда в будущем не вызовет обеспокоенность", - приводится цитата одного из ученых, занимавшихся исследованием Анастасии Власовой на сайте университета штата Огайо.

В исследовании говорится, что у собак, зараженных этим коронавирусом, были проблемы с ЖКТ. Однако у людей таких симптомов не наблюдалось. Однако были симптомы, как при респираторных заболеваниях. При этом все восемь пациентов, у которых выявили этот коронавирус, вылечились и были выписаны из больницы через четыре-шесть дней.

По словам Анастасии Власовой, в настоящий момент неизвестно насколько этот коронавирус опасен.

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