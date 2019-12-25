Исследователи смоделировали эволюцию атмосферы Земли.

Ученые предсказали катастрофу земной атмосферы. К выводу пришли авторы исследования, опубликованного в журнале Nature Geoscience - японский ученый из Университета Тохо Казуми Озаки и его американский коллега Кристофер Рейнхард из Технологического института Джорджии.

Они смоделировали эволюцию атмосферы Земли — учитывая её геологические, биологические и климатические факторы. Исследование показало, что атмосфера нашей планеты ещё около миллиарда лет останется стабильной. После этого она окажется практически бескислородной.

Катастрофа, предположительно, произойдёт из-за выросшей активности солнца, которая повлечёт сокращение количества углекислого газа. Исследователи отмечают, что биосфера планеты не успеет приспособиться к подобным изменениям.

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