Документ был найден в медицинской рукописи, которому порядка 3500 лет.

Ученые нашли древнеегипетское руководство по бальзамированию лиц умерших. Документ был найден в медицинской рукописи, которому порядка 3500 лет, сообщает пресс-служба Копенгагенского университета.

Мы получили список ингредиентов для лекарства, состоящий в основном из ароматических веществ растительного происхождения и связующих веществ, которые превращаются в жидкость, которой бальзамировщики покрывают кусок красного полотна заявила египтолог из Копенгагенского университета Софи Шиодт.

После, отметила Шиодт, красное полотно прикладывают к лицу умершего, чтобы охватить его в защитный кокон из душистого и антибактериального средства. Помимо советов по бальзамированию, документ содержит самый ранний трактат о травах.

Отметим, что часть папируса принадлежит Лувру в Париже, другая же часть находится в Копенгагенском университете. И Лувр, и Копенгагенский университет планируют опубликовать папирус в следующем году.

Ранее мы писали, что в Иерусалиме найдены гвозди, которые могли быть использованы при распятии Иисуса Христа.

Фото: news.ku.dk