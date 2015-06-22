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Ученые нашли древнеегипетское руководство по бальзамированию лиц умерших
Сегодня, 11:44
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kraratau27

Ученые нашли древнеегипетское руководство по бальзамированию лиц умерших

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Документ был найден в медицинской рукописи, которому порядка 3500 лет.

Ученые нашли древнеегипетское  руководство по бальзамированию лиц умерших. Документ был найден в медицинской рукописи, которому порядка 3500 лет, сообщает пресс-служба Копенгагенского университета. 

Мы получили список ингредиентов для лекарства, состоящий в основном из ароматических веществ растительного происхождения и связующих веществ, которые превращаются в жидкость, которой бальзамировщики покрывают кусок красного полотна

заявила египтолог из Копенгагенского университета Софи Шиодт. 

После, отметила Шиодт, красное полотно прикладывают к лицу умершего, чтобы охватить его в защитный кокон из душистого и антибактериального средства. Помимо советов по бальзамированию, документ содержит самый ранний трактат о травах. 

Отметим, что часть папируса принадлежит Лувру в Париже, другая же часть находится в Копенгагенском университете. И Лувр, и Копенгагенский университет планируют опубликовать папирус в следующем году. 

Ранее мы писали, что в Иерусалиме найдены гвозди, которые могли быть использованы при распятии Иисуса Христа.

Фото: news.ku.dk

Теги: бальзамирование, древний египет, папирус
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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