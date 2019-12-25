Для будущей Кольцевой линии метро в Петербурге выделили участок под вестибюль

Станцию "Фарфоровская" включили в планы Кольцевой линии метро Петербурга.

В Невском районе Петербурга зарезервировали участок для будущего вестибюля станции метро "Фарфоровская", которая должна войти в южный участок Кольцевой линии. Изменения в документацию по планировке территории одобрили на рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства.

Выделенная территория ограничена Железнодорожным и Белевским проспектами, Варфоломеевской улицей и перспективной магистралью. Ранее на этом месте планировали построить коммерческий объект со встроенным вестибюлем метро и подземным гаражом.

Изменения подготовили по обращению Архивного комитета. Они предусматривают раздел участка, находящегося в постоянном бессрочном пользовании Центрального государственного архива Петербурга. Это необходимо для организации проезда и переноса трансформаторной подстанции.

Сроки проектирования и строительства "Фарфоровской" пока не определены. Резервирование территории позволит обозначить место будущего вестибюля до начала работ над проектом.

Строительство Кольцевой линии предусмотрено в долгосрочных планах развития метрополитена до 2040 года. Согласно схеме, опубликованной в годовом отчете метро за 2025 год, к этому сроку город рассчитывает продлить красную линию до "Проспекта маршала Жукова", завершить коричневую линию от "Суворовской" до "Ручьев" и построить Кольцевую линию.

При этом в проекте бюджета Петербурга на 2027 год на строительство метро предусмотрено 45 млрд рублей против 51 млрд рублей в 2026 году. Вице-губернатор Алексей Корабельников заявил, что выделенной суммы достаточно для сохранения набранных темпов строительства.

Фото: администрация Санкт-Петербурга