В Петербурге 20 октября простятся с дирижером Андреем Медведевым

Стали известны время и место прощания с Андреем Медведевым.

Прощание с художественным руководителем и главным дирижером Эстрадно-симфонического оркестра Петербурга Андреем Медведевым состоится 20 октября. Об этом сообщили в городском Комитете по культуре.

Церемония пройдет с 11:00 до 13:00 в Екатерининском собрании по адресу: набережная канала Грибоедова, 88–90.

Похоронят маэстро на Смоленском кладбище. Начало погребения запланировано на 14:00.

Акция "Свеча памяти" на Дворцовой: петербуржцы зажгли 120 тыс. свечей в память о начале войны.

Фото: Piter.tv