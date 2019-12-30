Ученые объяснили гипотезу возможностью передачи микробиома.

В воскресенье, 26 января, стало известно о том, что Канадские учёные предположили, что рак заразен. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном на немецком портале wize.life.

Гипотеза основана на передачи микробиома. Как оказалось, микробиом может передаваться другим организмам при контакте. Кроме того, исследовании говорится о том, что заразным также может быть ожирение. Связь нашли в сходстве микрофлоры кишечников супругов, которые проживают вместе.

Отмечается, что если гипотеза окажется верной, то она перевернет взгляд на медицину.

Ранее мы сообщали о том, что немецкие врачи назвали неожиданные вещи, приводящие к развитию рака.