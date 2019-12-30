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Канадские учёные предположили, что рак заразен

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Ученые объяснили гипотезу возможностью передачи микробиома.

В воскресенье, 26 января, стало известно о том, что Канадские учёные предположили, что рак заразен. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном на немецком портале wize.life.

 Гипотеза основана на передачи микробиома. Как оказалось, микробиом может передаваться другим организмам при контакте. Кроме того,  исследовании говорится о том, что заразным также может быть ожирение. Связь нашли в сходстве микрофлоры кишечников супругов, которые проживают вместе.

Отмечается, что если  гипотеза окажется верной, то она перевернет взгляд на медицину. 

Ранее мы сообщали о том, что немецкие врачи назвали неожиданные вещи, приводящие к развитию рака.

Теги: здоровье, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Общество, Здоровье,

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