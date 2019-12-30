Немецкие врачи назвали неожиданные вещи, приводящие к развитию рака

В их числе полеты у иллюминатора в самолете и частое взаимодействие с квитанциями и чеками.

Немецкие врачи из Центра исследования рака назвали неожиданные вещи, которые могут оказать влияние на развитие онкологических заболеваний. Список опубликован в издании Focus.

В этот перечень попали полеты у иллюминатора в самолете, в результате которых повышается риск развития рака кожи из-за попадания ультрафиолетовых лучей. В списке также оказалось частое взаимодействие с квитанциями и чеками. По словам немецких специалистов, токсичные вещества из чернил имеют свойство накапливаться в организме.

В свою очередь употребление очень горячих напитков повышает риск возникновения рака органов желудочно-кишечного тракта. Отказ от презервативов может привести к заражению вирусом папилломы человека, который связывают с раком шейки матки и некоторыми другими злокачественными опухолями половых органов.

До добра не доведет привычка ездить на машине с открытым окном, особенно в большом городе и в час пик. Она может оказаться фатальной для легких и мочевого пузыря. Регулярное употребление пива может плохо сказаться на печени и молочной железе.

Также врачи рекомендуют отказаться от использования смартфона в темное время суток, так как свет от экрана разрушает мелатонин. Не стоит пользоваться косметикой с минеральными маслами в составе – в некоторых из них присутствуют канцерогены. Медики напомнили, что уменьшить риск возникновения онкологических заболеваний и обнаружить рак на ранней стадии помогут регулярные обследования у специалистов.

Ранее онколог Алексей Беляев рассказал, почему у Андрея Павленко поздно обнаружили рак.