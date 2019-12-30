Онколог Алексей Беляев рассказал, почему у Андрея Павленко поздно обнаружили рак

Всему виной генетические изменения, которые невозможно предсказать.

По информации "Комсомольской правды", директор НИИ онкологии имени Петрова, главный внештатный онколог Северо-Западного федерального округа Алексей Беляев прокомментировал заболевание Андрея Павленко и рассказал, почему опухоль обнаружили слишком поздно.

По мнению врача, рак - болезнь, протекающая бессимптомно, признаки которой появляются на последних стадиях. Андрей Павленко столкнулся с одним из самых коварных видов рака. Он называется "низкодифференцированная аденокарцинома" и отличается тем, что быстро начинает распространять метастазы – "раковые клетки" - в другие органы.

Опухоль появилась из-за генетических "ошибок", которые копились в организме долгое время. Обычно рак появляется в более зрелом возрасте, но может и раньше.

"Это может прозвучать очень страшно, даже цинично, но Андрею Николаевичу просто не повезло – случилось нечто такое, чего никто не мог предугадать", - комментирует Алексей Беляев.

Ранее мы сообщали, что 5 января умер хирург-онколог Андрей Павленко. В 2018 году у него диагностировали рак желудка. Он завел на YouTube канал, где рассказывал о течении болезни и методах борьбы с ней. Павленко продолжал работать. В ноябре стало ясно, что болезнь не победить.

Фото: instagram.com/dr.pavlenko_cancerfund