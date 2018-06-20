Ученые выяснили, почему кошки откликаются на свое имя

Специалисты применили метод "привыкания-отвыкания", используемый в экспериментах с маленькими детьми.

Домашние кошки способны отличить собственные имена от других слов. Об этом сообщили ученые из Токийского университета.

Специалисты применили метод "привыкания-отвыкания", используемый в экспериментах с маленькими детьми. Животным озвучивали ряд слов, и с каждым последующим их реакция снижалась. Однако учёные были уверены: когда же произнесут имя кота, реакция вернется.

К четвертому слову реакция кошек снижалась, но, услышав свое имя, практически все они повернули голову или задвигали ушами. Это позволило сделать вывод, что кошки могут отличать свое имя благодаря фонетическим особенностям.

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Фото и видео: Piter.TV