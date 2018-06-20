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Ученые выяснили, почему кошки откликаются на свое имя

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Специалисты применили метод "привыкания-отвыкания", используемый в экспериментах с маленькими детьми.

Домашние кошки способны отличить собственные имена от других слов. Об этом сообщили ученые из Токийского университета.

Специалисты применили метод "привыкания-отвыкания", используемый в экспериментах с маленькими детьми. Животным озвучивали ряд слов, и с каждым последующим их реакция снижалась. Однако учёные были уверены: когда же произнесут имя кота, реакция вернется.

К четвертому слову реакция кошек снижалась, но, услышав свое имя, практически все они повернули  голову или задвигали ушами. Это позволило сделать вывод, что кошки могут отличать свое имя благодаря фонетическим особенностям.

Ранее сообщалось, что фотоловушка сняла котят редкого дальневосточного леопарда.

Фото и видео: Piter.TV

Теги: кошки, кошки слышат свое имя, токийский университет
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Тема дня, Картина дня,

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