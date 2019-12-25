Такое скрещивание решит проблемы, связанные с колонизацией планет.

Ученые оценили появление гибрида человека и инопланетянина. Исследователи не исключают появление потомства от представителя Земли и другой планеты. Рождение такого ребенка позволило бы решить проблемы, связанные с колонизацией миров. Благодаря генной инженерии такой вид объединил бы в себе все лучшие характеристики обеих планет. Такой вариант развития может быть, если представители внеземной жизни будут напоминать антропоморфных существ.

Ученые не исключают, что при столкновении человечества с "братьями по разуму" в результате освоения глубокого космоса может начаться война на полное уничтожение. Однако не исключен вариант о взаимном сотрудничестве.

На Марсе найдены останки живого существа.