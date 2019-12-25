  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Ученые оценили появление гибрида человека и инопланетянина
Сегодня, 9:59
888
lesjasap

Ученые оценили появление гибрида человека и инопланетянина

0 0

Такое скрещивание решит проблемы, связанные с колонизацией планет.

Ученые оценили появление гибрида человека и инопланетянина. Исследователи не исключают появление потомства от представителя Земли и другой планеты. Рождение такого ребенка позволило бы решить проблемы, связанные с колонизацией миров. Благодаря генной инженерии такой вид  объединил бы в себе все лучшие характеристики обеих планет. Такой вариант развития может быть, если представители внеземной жизни будут напоминать антропоморфных существ.

Ученые не исключают, что при столкновении человечества с "братьями по разуму" в результате освоения глубокого космоса может начаться война на полное уничтожение. Однако не исключен вариант о взаимном сотрудничестве.

На Марсе найдены останки живого существа.

Теги: внеземная жизнь, гибрид, инопланетянин, ученые
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
Аноним
Сегодня 10:21

А зачем кого то колонизировать неужели на Земле не обхххлись

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии