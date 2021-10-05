Почему китайский гибрид может не завестись на морозе даже с заряженной батареей

В гибридных автомобилях высоковольтная батарея и бортовая сеть выполняют разные задачи.

Владельцы современных китайских гибридов могут столкнуться с неожиданной проблемой с наступлением холодов: автомобиль не реагирует на попытки запуска, хотя тяговая батарея полностью заряжена. Причина может заключаться в разряде небольшого аккумулятора на 12 вольт, который отвечает за работу бортовой электроники. Об этом сообщает портал 110km.ru.

В гибридных автомобилях высоковольтная батарея и бортовая сеть выполняют разные задачи. Для активации электронных блоков управления и подключения высоковольтной системы необходимо питание от 12-вольтового аккумулятора. Если он разряжен, машина может не перейти в режим готовности к движению. При этом запас энергии в основной батарее не поможет, поскольку высоковольтная система остаётся отключённой.

В холодную погоду проблема становится заметнее: низкая температура снижает доступную ёмкость аккумулятора. Дополнительную нагрузку создают электронные системы, телематика, охранные датчики и связь с мобильными приложениями.

Не всегда помогает и компактный пусковой бустер. Некоторые устройства автоматически прекращают подачу тока, если их электроника распознаёт нестандартную нагрузку. Поэтому при выборе оборудования важно учитывать рекомендации производителя автомобиля и самого бустера.

В качестве решения портал описывает устройства с режимом ручного запуска, позволяющим отключить автоматическую защиту. Однако пользоваться им следует только в соответствии с инструкцией. Подключение внешнего аккумулятора или пускового устройства также требует соблюдения полярности и допустимых параметров питания.

Водителям гибридов перед наступлением морозов стоит проверить состояние 12-вольтовой батареи и выяснить, как правильно запускать автомобиль при её разряде. Особенно важно заранее уточнить, какие пусковые устройства совместимы с конкретной моделью. Самодельные батарейные сборки и аккумуляторы от электроинструмента не стоит считать универсальным решением: неподходящее напряжение или неправильное подключение могут повредить электронику автомобиля.

Фото: unsplash (Farrel Atharic)