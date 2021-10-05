Животное было спасено из рук контрабандистов.

В Московском зоопарке появился гибрид амурского и суматранского тигров. Об этом сообщается на официальном информационном портале Сергея Собянина и регионального правительства. Известно, что нового питомца зовут Степан. Среди любимых развлечений питомца является заплывы в бассейне и игры. Увидеть прибывшего зверя можно на экспозиции "Остров зверей".

Они считаются одними из крупнейших наземных хищников, они уступают по размеру лишь медведям. Вид занесен в Международную Красную книгу и в Красную книгу России. По разным оценкам, сегодня дикая популяция составляет всего около 6,5 тысячи особей и продолжает неуклонно сокращаться. пресс-служба администрации Москвы

Напомним, что тигра правоохранительные органы изъяли у контрабандистов. В момент нахождения животному было около года. Его сразу же поместили в государственный центр по реабилитации диких животных. После зверя приютили представители филиала столичного зоопарка в Великом Устюге. Затем тигр отправился в Москву.

Петербуржцы подарили питомцам Ленинградского зоопарка 700 килограммов вкусностей.

Фото и видео: Вконтакте / Московский зоопарк / Moscow zoo