Петербуржцы подарили питомцам Ленинградского зоопарка 700 килограммов вкусностей

Сотрудники Ленинградского зоопарка объявили о закрытии сбора осенних вкусностей в рамках ежегодной акции "Дары осени". Информация появилась в группе зоопарка ВКонтакте.
Дорогие друзья! Ленинградский зоопарк объявляет закрытие сбора даров осени в этом году и благодарит каждого участника за ваше открытое сердце.
пресс-служба Ленинградского зоопарка
В этом году петербуржцы принесли подопечным зоопарка около 700 килограммов вкусностей: сезонные овощи, фрукты, шишки, мхи, коры деревьев и сезонные яблоки.
Ранее мы писали, что в Ленинградский зоопарк из Красноярского края переехала тигрица Виола.
Фото: ВКонтакте / Ленинградский зоопарк
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