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Петербуржцы подарили питомцам Ленинградского зоопарка 700 килограммов вкусностей
Сегодня, 20:06
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Петербуржцы подарили питомцам Ленинградского зоопарка 700 килограммов вкусностей

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В зоопарке завершилась ежегодная акция "Дары осени".

Сотрудники Ленинградского зоопарка объявили о закрытии сбора осенних вкусностей в рамках ежегодной акции "Дары осени". Информация появилась в группе зоопарка ВКонтакте. 

Дорогие друзья! Ленинградский зоопарк объявляет закрытие сбора даров осени в этом году и благодарит каждого участника за ваше открытое сердце.

пресс-служба Ленинградского зоопарка

В этом году петербуржцы принесли подопечным зоопарка около 700 килограммов вкусностей: сезонные овощи, фрукты, шишки, мхи, коры деревьев и сезонные яблоки.

Ранее мы писали, что в Ленинградский зоопарк из Красноярского края переехала тигрица Виола.

Фото: ВКонтакте / Ленинградский зоопарк

Теги: акция, дары осени, ленинградский зоопарк
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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