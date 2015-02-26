Петербуржцы подарили питомцам Ленинградского зоопарка 700 килограммов вкусностей

В зоопарке завершилась ежегодная акция "Дары осени".

Сотрудники Ленинградского зоопарка объявили о закрытии сбора осенних вкусностей в рамках ежегодной акции "Дары осени". Информация появилась в группе зоопарка ВКонтакте.

Дорогие друзья! Ленинградский зоопарк объявляет закрытие сбора даров осени в этом году и благодарит каждого участника за ваше открытое сердце. пресс-служба Ленинградского зоопарка

В этом году петербуржцы принесли подопечным зоопарка около 700 килограммов вкусностей: сезонные овощи, фрукты, шишки, мхи, коры деревьев и сезонные яблоки.

Ранее мы писали, что в Ленинградский зоопарк из Красноярского края переехала тигрица Виола.

Фото: ВКонтакте / Ленинградский зоопарк