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В Ленинградский зоопарк из Красноярского края переехала тигрица Виола
Сегодня, 13:57
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В Ленинградский зоопарк из Красноярского края переехала тигрица Виола

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Самочка переехала в Петербург еще в августе.

В Ленинградском зоопарке пополнение – из Зеленогорска (Красноярский край) приехала амурская тигрица Виола. Об этом рассказали сотрудники зоопарка. 

Самочка переехала в Петербург еще в августе. Затем она отправилась на карантин: ей необходимо было пройти ветеринарные обследования и адаптироваться к новой среде. Сейчас тигрица проживает в вольере по соседству с амурским тигром Амадеем. 

Виола ещё совсем маленькая, 5 октября ей исполнится ровно год. Она любопытная, здоровая и активная. Работники зоопарка отмечают, что у тигрицы отменный аппетит: в день она съедает по 5 кг свежего мяса.

Напомним, на этой неделе в Ленинградском зоопарке проходит экомарафон.

Фото: ВКонтакте / ЛЕНИНГРАДСКИЙ ЗООПАРК

Теги: виола, ленинградский зоопарк, тигрица
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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