В Ленинградском зоопарке пройдет экомарафон

Акция стартует сегодня и продлится до воскресенья.

С понедельника, 20 сентября, до воскресенья, 26 сентября, Ленинградский зоопарк присоединился к Всемирной акции "Мы чистим мир", сообщили в пресс-службе организации.

Проект рассчитан на школьные группы от десяти человек, а также на семьи и посетителей с детьми. Участие в познавательной программе "ЭКО марафон в зоопарке – 2021" бесплатно, необходимо лишь купить входной билет.

Организаторы расскажут о загрязнении окружающей среды и как это влияет на животный мир. Также установлен пункт приёма и сортировки бумаги, картона, пластика. Экскурсоводы покажут краснокнижных животных и предложат поучаствовать в тематических интерактивных программах.

Ранее мы писали, что с 20 сентября Ленинградский зоопарк переходит на сокращенный режим работы.

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