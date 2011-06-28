С 20 сентября Ленинградский зоопарк переходит на сокращенный режим работы

Петербуржцы и гости города смогут посещать зоопарк только до 18:00. В выходные дни животных можно навещать до 19:00.

С понедельника, 20 сентября, Ленинградский зоопарк переходит на сокращенный режим работы в будние дни. Об этом сообщили в группе Ленинградского зоопарка в социальной сети "ВКонтакте".

Петербуржцы и гости города смогут посещать зоопарк только до 18:00. В выходные дни животных можно навещать до 19:00. Кассы зверинца будут закрываться в 17:00 по будням и в 18:00 по выходным дням.

Дни постепенно становятся короче, в связи с чем мы немного меняем продолжительность работы зоопарка. С 20 сентября навестить наших обитателей по будним дням можно будет только до 18:00. По выходным зоопарк будет работать до 19:00, – написали в группе Ленинградского зоопарка.

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Фото: Вконтакте / Ленинградский зоопарк