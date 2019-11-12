Ответ кроется в особенностях головного мозга представительниц прекрасного пола.

Итальянские ученые объяснили, почему женщинам сложнее отказаться от вредной еды, чем мужчинам. Ответ кроется в особенностях головного мозга представительниц прекрасного пола. Об этом сообщает Ansa.

В исследовании принимали участие 200 пожилых женщин. Оказалось, что только у женщин высокий индекс массы тела напрямую связан с увеличением метаболизма головного мозга в орбитально-лобной коре, а также с особой связью в цепях центральной нервной системы, которая имеет отношение к принятию решения. В итоге это обстоятельство снижает способность представительниц прекрасного пола к самоконтролю при виде вредной еды. Причем происходит это, даже если женщина не голодна.

В свою очередь мужчинам легче устоять ввиду различных факторов: гормональных, экологических и диетических. Исследования показали, что воздействие привлекательных пищевых стимулов позволяет им намного более эффективно ограничивать потребление вредной пищи.

В ближайшее время итальянские ученые хотят подтвердить свои выводы путем проведения дополнительных тестов на молодых женщинах, страдающих от ожирения.

Ранее испанский врач заявил, что в мире не существует таблеток и диет от ожирения.

Видео: YouTube / Refinery29