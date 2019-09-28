Ученые неожиданно узнали, что может препятствовать появлению рака

Данный вопрос нуждается в дальнейшем исследовании.

Ученые из Ливерпуля неожиданно выяснили, что может препятствовать появлению рака. Как сообщил доктор Жоао Педро Де Магальес, онкологии препятствует процесс старения.

Несмотря на то, что со старением мутациям свойственно накапливаться. Однако дегенерация тканей и старение препятствует размножению рака. Это, вероятно, может объяснять то, что в очень преклонном возрасте заболеваемость снижается.

В университете заключили, что данный вопрос нуждается в дальнейшем исследовании. Напомним, ранее Piter.TV писал, что в калифорнийском озере Моно обнаружены черви трех полов.

Видео: UCLA Health