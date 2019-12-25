Ученые назвали возраст, когда способности мозга человека достигают пика

Те же исследования показали, что за последние 130 лет мозг начинает "стареть" позднее.

Мозг достигает пика своего развития в 35 лет, сообщает planet-today со ссылкой на ученых Мюнхенского университета (Германия).

Ранее было принято считать, что мозговая деятельность снижается в старости, но проведенное исследование показало, что своего пика когнитивных способностей мозг человека достигает в 35 лет, а затем его способности начинают снижаться. При этом уточняется, что такие показатели у шахматистов, которые постоянно тренируют свой мозг.

Немецкие ученые в своем исследовании проанализировали шахматные партии за последние 130 лет. Они сравнивали каждый ход из архивов с оптимальным, который рассчитал компьютер. Исследование показало, что когнитивные способности человека усиленно развиваются до 20 лет, а своего пика достигают в 35. Затем способности мозга начинают снижаться.

При этом ученые уточнили, что за эти 130 лет мозг человека стал "стареть" позднее.

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