В Китае из головы ребенка достали живую пиявку

Медики в Китае извлекли из горла 5-летнего ребенка крупную живую пиявку.
Пиявка в голове 5-летнего мальчика из Китая жила и росла около года, сообщает Daily Mail. У мальчика постоянно болело горло, и были трудности с дыханием. Мальчика постоянно лечили различными методами, но ничего не помогало.
Тогда родители отвезли мальчика в Народную больницу округа Шуанцзян в юго-западной китайской провинции Юньнань. При осмотре медики обнаружили живую крупную пиявку. Она поселилась в дыхательном горле, в месте, соединяющем рот и нос с легкими.
Хирурги больницы провели операцию и извлекли из малыша паразита. По мнению врачей, пиявка попала в организм ребенка с некачественной водой.
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Фото:Daily Mail
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