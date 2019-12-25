В Китае из головы ребенка достали живую пиявку

Пиявка выросла в голове 5-летнего малыша из-за выпитой воды.

Медики в Китае извлекли из горла 5-летнего ребенка крупную живую пиявку.

Пиявка в голове 5-летнего мальчика из Китая жила и росла около года, сообщает Daily Mail. У мальчика постоянно болело горло, и были трудности с дыханием. Мальчика постоянно лечили различными методами, но ничего не помогало.

Тогда родители отвезли мальчика в Народную больницу округа Шуанцзян в юго-западной китайской провинции Юньнань. При осмотре медики обнаружили живую крупную пиявку. Она поселилась в дыхательном горле, в месте, соединяющем рот и нос с легкими.

Хирурги больницы провели операцию и извлекли из малыша паразита. По мнению врачей, пиявка попала в организм ребенка с некачественной водой.

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Фото:Daily Mail