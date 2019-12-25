У берегов Тонга произошло мощное землетрясение

Угрозы цунами нет.

У берегов королевства Тонга в Тихом океане произошло мощное землетрясение магнитудой 5,8 баллов по шкале Рихтера, сообщает ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр землетрясения находился на глубине 260 километров в 155 километрах к западу от города Нукуалофа с населением около 22 тысяч человек.

Сообщений о разрушениях и пострадавших не поступало. Угрозы цунами из-за подземных толчков нет.

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