Четвёртый признак — быстрая утомляемость.

Ученые назвали четыре ранних симптома коронавируса. Об этом пишет британская газета Daily Express со ссылкой на 36 научных исследований.

Первый признак, который может свидетельствовать о наличии новой коронавирусной инфекции в организме, это проблемы с ЖКТ — диарея, тошнота, потеря аппетита. Доктор Митч Уилсон из канадского Университета Альберты подчёркивает, что данные симптомы необязательно говорят о заболевании COVID-19, однако лучше обратиться за медицинской помощью сразу.

Второй потенциальный признак — конъюнктивит. Заболевание начинается у 1-3% людей, заразившихся коронавирусом.

Третий возможный симптом - когнитивные нарушения. У заболевших COVID-19 часто наблюдаются ухудшение интеллектуальной работоспособности, также возникают пробелы в памяти.

Четвёртый признак — быстрая утомляемость. Она характерна для половины болеющих коронавирусом — и сохраняется даже через 10 недель после выздоровления.

Ранее в Сеуле началась третья волна коронавируса.

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