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Ученые нашли способ избавить Перу от засухи
Сегодня, 12:40
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lesjasap

Ученые нашли способ избавить Перу от засухи

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При помощи старинного индейского метода жители Перу могут спастись от засушливого сезона.

Английские ученые предложили решение для засушливого Перу. Исследования сотрудников Имперского колледжа Лондона показали, что страна может получать влагу благодаря древнему индейскому способу. Разработка проекта проводилась совместными усилиями с "Южноамериканской региональной инициативой  по гидрологическому наблюдению андских экосистем".

Система орошения использовалась на территории Перу еще 14 веков назад. Однако, современный осмотр местности показал, что территория до сих пор пригодна для накопления воды в сезон дождей. Полученными ресурсами можно снабжать страну в засуху.

Специалисты считают, что для Перу подобный метод может стать спасением из кризисных ситуаций. 

Ранее Piter.tv писал о том, что иностранцам запретят работать экскурсоводами в России.

Видео: YouTube/

Теги: засуха, лондон, перу, ученые
Категории: Картина дня, Лента новостей, Мировые новости,

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