Иностранцам запретят работать эксурсоводами в России

Законопроект утвердили во втором чтении.

Иностранцы не смогут работать экскурсоводами на территории России. Соответствующую инициативу депутатов ЗакСа Петербурга утвердили во втором чтении на пленарном заседании городского парламента. Далее проект рассмотрят в Госдуме. Об этом 26-го июня сообщила пресс-служба депутата Дениса Четырбока. Он является одним из авторов законопроекта.

Напомним, ранее депутаты предложили работать экскурсоводами и гидами-переводчиками только гражданам РФ. Причем для этого им придется пройти специальную аттестацию. Будет создан государственный реестр, в который попадут все аттестованные специалисты. Для них разработают все необходимые учебные программы.

Депутаты считают, что нововведения повысят качество туристического сервиса.

Piter.TV сообщил, что в начале 2019-го года Петербург стал самым туристическим городом нашей страны.

Фото: vk.com/rusmuseum