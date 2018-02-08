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Иностранцам запретят работать эксурсоводами в России
Сегодня, 11:49
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nadezhda_sib

Иностранцам запретят работать эксурсоводами в России

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Законопроект утвердили во втором чтении.

Иностранцы не смогут работать экскурсоводами на территории России. Соответствующую инициативу депутатов ЗакСа Петербурга утвердили во втором чтении на пленарном заседании городского парламента. Далее проект рассмотрят в Госдуме. Об этом 26-го июня сообщила пресс-служба депутата Дениса Четырбока. Он является одним из авторов законопроекта. 

Напомним, ранее депутаты предложили работать экскурсоводами и гидами-переводчиками только гражданам РФ. Причем для этого им придется пройти специальную аттестацию. Будет создан государственный реестр, в который попадут все аттестованные специалисты. Для них разработают все необходимые учебные программы. 

Депутаты считают, что нововведения повысят качество туристического сервиса.

Piter.TV сообщил, что в начале 2019-го года Петербург стал самым туристическим городом нашей страны. 

Фото: vk.com/rusmuseum

Теги: гид, экскурсовод
Категории: Лента новостей, Новости России,

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