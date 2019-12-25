Ученые нашли новое средство против коронавируса

В чернушке посевной обнаружено вещество, которое не позволяет коронавирусу вызывать легочную инфекцию.

Цветковое растение чернушка посевная, которое растет на территориях Северной Африки и Западной Азии, может быть использовано в качестве нового средства против коронавируса. Об этом информирует MedicalXpress.

Сообщается, что в составе растения имеется тимохинон, который благодаря своим свойствам не позволяет коронавирусу вызывать легочную инфекцию. Кроме того, вещество способно блокировать цитокиновую бурю, которая поражает серьезно больных ковид-пациентов.

По данным портала, ученые также предполагают, что тимохинон может играть положительную роль в лечении аллергии, астмы, экземы, а также при лечении высокого кровяного давления, повышенного холестерина и некоторых других заболеваний.

Ранее главный врач московской городской клинической больницы имени Филатова Валерий Вечорко назвал способ, который поможет избежать тромбоза после COVID -19. По его словам, тем людям, которые перенесли заболевание бессимптомно, необходимо следить за своим показателем свертываемости крови и делать коагулограмму. Также Вечорко посоветовал пить много воды для предотвращения сгущения крови, особенно в жаркую погоду.

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