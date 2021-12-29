Ученые нашли новый вид акул-ангелов

Новый вид получил название Squatina mapama.

Ученые описали новый вид акулы-ангела. Он получил название Squatina mapama. Новый вид был найден у Карбиского побережья Панамы. Информация об этом появилась на сайте Смитсоновского института тропических исследований (США).

Как сообщает Международный союз охраны природы, многие акулы-ангелы считаются исчезающим видом. Предположительно, акулы-ангелы (Squatina) появились в меловом периоде, то есть от 145 до 66 млн лет назад.

Тело эти акул плоское, как у скатов. У них более широкий размах грудной клетки и таза, а также более узкий рот и некоторые другие особенности, которые отличают их от обычных акул. При этом отличить один вид от другого может только генетический анализ.

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