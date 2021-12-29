Ученые выявили, что соединение в брокколи может помочь при лечении рака

Все дело в соединении DIM, которое вызывает уничтожение клеток при раке груди, толстой кишки и простаты.

Ученые из Японии провели исследование и выяснили, что в брокколи содержатся компоненты, которые помогают при лечении рака. Информация об этом появилась на Phys.org.

Так, в ходе исследования ученые нашли в брокколи молекулу, которая превращается в DIM во время переваривания. Речь идет про соединение, которое вызывает разрушение клеток при раке груди, толстой кишки и простаты. Эта же молекула содержится в капусте и некоторых других продуктах.

По словам ученых, благодаря химическому соединению DIM появляется новая биологическая активность, которая повреждает ядерные мембраны в делящихся дрожжах. Специалисты подчеркнули, что для здоровья человека важна целостность ядерных мембран.

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