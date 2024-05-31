Ученые: при высоком кровяном давлении нужно есть бананы и брокколи

Высокое кровяное давление встречается более чем у 30 процентов взрослого населения во всём мире

Новое исследование, проведённое в Университете Ватерлоо, предполагает, что увеличение соотношения потребляемого с пищей калия к потребляемому с пищей натрию может быть более эффективным для снижения артериального давления, чем просто сокращение потребления натрия. Высокое кровяное давление встречается более чем у 30 процентов взрослого населения , что является ключевой причиной возникновения ишемической болезни сердца и инсульта, прочих заболеваний, таких как хроническая болезнь почек, сердечная недостаточность, нерегулярное сердцебиение и деменция.

Обычно, когда у нас повышается кровяное давление, нам советуют есть меньше соли. Анита Лейтон, профессор прикладной математики, информатики, фармацевтики и биологии в Университете Ватерлоо и заведующая кафедрой математической биологии и медицины в рамках программы "150 научных кафедр Канады"

Она пояснила, что проведенная научная работа показывает, что добавление в рацион продуктов, богатых калием, таких как бананы или брокколи, может оказать более положительное влияние на кровяное давление, чем просто сокращение потребления натрия. И калий, и натрий являются электролитами — веществами, которые помогают организму посылать электрические сигналы для сокращения мышц, влияют на количество воды в организме и выполняют другие важные функции.

Древние люди ели много фруктов и овощей, и в результате системы регуляции нашего организма, возможно, эволюционировали таким образом, чтобы лучше всего работать при диете с высоким содержанием калия и низким содержанием натрия. Мелисса Штадт, кандидат наук на факультете прикладной математики в Университете Ватерлоо и ведущий автор исследования

Мелисса Штадт добавила, что на сегодняшний день в западных диетах, как правило, гораздо больше натрия и меньше калия. Это может объяснять, почему высокое кровяное давление встречается в основном в промышленно развитых странах, а не в изолированных сообществах. Хотя предыдущие исследования показали, что увеличение потребления калия может помочь контролировать кровяное давление, учёные разработали математическую модель, которая успешно определяет, как соотношение калия и натрия влияет на организм.

Модель также показывает, как половые различия влияют на взаимосвязь между калием и артериальным давлением. Исследование показало, что у мужчин артериальное давление повышается легче, чем у женщин в пременопаузе, но мужчины также чаще положительно реагируют на повышенное соотношение калия и натрия. Исследователи подчёркивают, что математические модели, подобные той, что использовалась в этом исследовании, позволяют проводить такого рода эксперименты, чтобы быстро, дёшево и этично определять, как различные факторы влияют на организм.

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Фото: pxhere.com; University of Waterloo