Росстандарт принял ГОСТ на бананы

ГОСТ 35258-2025 вводится в действие с 1 марта 2026 года

Новый межгосударственный ГОСТ на бананы не вызовет кардинальных изменений в работе российских поставщиков и производителей, поэтому компании продолжат работать по знакомым нормам национального стандарта от 2000 года. Соответствующее заявление журналистам новостного агентства "ТАСС" сделал представители пресс-службы Росстандарта. Профильное ведомство приказом подтвердило ГОСТ 35258-2025 "Бананы свежие. Технические условия". В документе говорится о единых требованиях к качеству, зрелости и безопасности данного продукта, поступающего на внутренний рынок страны.

Речь идет о распространении уже применяемых требований на уровень государств СНГ и их закреплении в качестве общих правил. Для российских производителей и поставщиков кардинальных изменений не происходит: они продолжают работать по знакомым нормам. пресс-служба Росстандарта

Специалисты пояснили, что главное значение нового документа заключается в унификации требований на территории ряда стран, а также в упрощении взаимной торговли. Росстандарт считает, что единые подходы к качеству продукции снижают технические барьеры между государствами и упрощают контроль за оборотом товаров.

В России выдали первый сертификат на веганский алкоголь.

Фото: pxhere.com