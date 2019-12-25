В Центре протонной терапии в Петербурге появится новый корпус для онкобольных

Он будет рассчитан на 186 коек.

У Центра протонной терапии Медицинского института им. Березина Сергея (МИБС) появится второй многофункциональный онкологический корпус. На данный момент идет подготовка строительной площадки, сообщила пресс-служба губернатор города.

В нем будут собраны современные технологии по лечению злокачественных заболеваний у взрослых и детей, в том числе с помощью радиоактивных изотопов. Новое здание будет рассчитано на 186 мест, 50 из которых будут предназначаться детям. В корпусе откроют отделения хирургии, диагностики, генетическую, клиническую и морфологическую лаборатории, дневной стационар.

Кроме того, в нем также разместится первый в России учебный центр радиологии и лучевой терапии. Институт инвестирует в проект 5,1 млрд рублей. Губернатор Александр Беглов пообещал, что город также будет поддерживать проект.

Первый в стране клинический Центр протонной терапии был построен в октябре 2017-го года. Протонная терапия является самым щадящим и эффективным методов лучевой терапии. Она снижает побочные эффекты, риски осложнений и рецидивов. За год лечение в Центре прошли 800 человек.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в ДГБ №1 Петербурга закупили томограф со сказками за 120 млн рублей.

Фото: МИБС / VK