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В ДГБ №1 Петербурга закупили томограф со сказками за 120 млн рублей
Сегодня, 13:56
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nastya960

В ДГБ №1 Петербурга закупили томограф со сказками за 120 млн рублей

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На томографе диагностику можно проводить новорожденным и детям до 18 лет.

Для Детского городского многопрофильного клинического специализированного центра высоких медицинских технологий купили магнитно-резонансный томограф SIGNA Voyager за 120 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба Комздрава.

На томографе диагностику можно проводить новорожденным и детям до 18 лет. В течение нескольких месяцев специалисты проходили обучение по работе на новом томографе.

Новая модель не только диагностирует заболевания, но и оценивает эффективность проводимой терапии. По желанию детям могут включать аудиокниги или сказки.

В Пушкине появится районный онкологический центр в конце 2020-го года.

 

Фото: Комздрав

Теги: томограф
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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