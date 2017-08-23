В ДГБ №1 Петербурга закупили томограф со сказками за 120 млн рублей

На томографе диагностику можно проводить новорожденным и детям до 18 лет.

Для Детского городского многопрофильного клинического специализированного центра высоких медицинских технологий купили магнитно-резонансный томограф SIGNA Voyager за 120 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба Комздрава.

На томографе диагностику можно проводить новорожденным и детям до 18 лет. В течение нескольких месяцев специалисты проходили обучение по работе на новом томографе.

Новая модель не только диагностирует заболевания, но и оценивает эффективность проводимой терапии. По желанию детям могут включать аудиокниги или сказки.

В Пушкине появится районный онкологический центр в конце 2020-го года.

Фото: Комздрав