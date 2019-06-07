В Пушкине появится районный онкологический центр в конце 2020-го года

Сейчас там ведется ремонт.

В городской поликлинике №60 на Школьной улице в Пушкине появился новый томограф. У врачей появилась возможность ежедневно выполнять более 20 исследований, рассказала пресс-служба администрации Пушкинского района.

Томограф будет работать на базе первичного онкологического отделения. Особенности нового оборудования заключается в том, что обследование одного пациента занимает не более минуты. Кроме того, он способен замечать новообразования размером до 1 миллиметра.

На данный момент на диспансерном учете в онкологическом отделении состоит более 5,7 тысяч человек.

Сам онкологический центр начнет работу после завершения ремонта в декабре 2020-го года.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге представили мобильный томограф, быстро диагностирующий COVID-19.

Фото: gov.spb.ru