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В Пушкине появится районный онкологический центр в конце 2020-го года
Сегодня, 18:48
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nadezhda_sib

В Пушкине появится районный онкологический центр в конце 2020-го года

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Сейчас там ведется ремонт.

В городской поликлинике №60 на Школьной улице в Пушкине появился новый томограф. У врачей появилась возможность ежедневно выполнять более 20 исследований, рассказала пресс-служба администрации Пушкинского района.

Томограф будет работать на базе первичного онкологического отделения. Особенности нового оборудования заключается в том, что обследование одного пациента занимает не более минуты. Кроме того, он способен замечать новообразования размером до 1 миллиметра. 

На данный момент на диспансерном учете в онкологическом отделении состоит более 5,7 тысяч человек. 

Сам онкологический центр начнет работу после завершения ремонта в декабре 2020-го года. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге представили мобильный томограф, быстро диагностирующий COVID-19. 

Фото: gov.spb.ru

Теги: онкологический центр, томограф
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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