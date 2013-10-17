В Шушарах пришлось разобрать стену, чтобы установить новый томограф в больницу

Томограф не помещался ни в один дверной проем.

Во вторник, 22 марта, в поселок Шушары на Валдайскую улицу, 4, в медучреждение установили новый томограф. Об этом рассказали в городском комитете по здравоохранению.

Томограф большого размера не удалось поместить ни в один дверной проем, поэтому установка потребовала разобрать стены здания. В комздраве добавили, что "в рентгеновском отделении вводимого объекта уже установлены цифровой маммограф, цифровой флюорограф, цифровой рентгеновский аппарат и компьютерный томограф".

Отмечается, что новое оборудование улучшит качество оказания медицинской помощи, а также сделает более доступным проведение диагностических исследований.

Ранее мы сообщали, что правительство направит более 3,5 млрд рублей на строительство больниц в трех регионах.

Фото: pexels