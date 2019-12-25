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Правительство направит более 3,5 млрд рублей на строительство больниц в трех регионах
Сегодня, 9:51
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Правительство направит более 3,5 млрд рублей на строительство больниц в трех регионах

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Большую часть средств направят в Петербург.

Правительство РФ направит более 3,5 млрд рублей на строительство и оснащение медицинских учреждений в Петербурге, Перми и Калининграде. Об этом 17 марта сообщила пресс-служба правительства. 

В Петербурге деньги направят на модернизацию больниц при Первом меде. На федеральные средства построят новый корпус Научно-клинического центра анестезиологии и реаниматологии, реконструируют корпус НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р. М. Горбачевой. Также модернизация пройдет в корпусах НИИ хирургии и неотложной медицины. Работы планируют завершить в 2026 году. 

В Перми закупят 42 медицинских изделия для перинатального центра Пермской краевой клинической больницы. 

В Калининградской области деньги пойдут на совершенное оборудование для проведения операций пациентам с заболеваниями спинного мозга, периферической нервной системы, нарушениями мозгового кровообращения. 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в Красносельском районе появится поликлиника бережливого типа. 

Фото: Piter.tv

Теги: медучреждения, модернизация, федеральный бюджет
Категории: Лента новостей, Новости России, Новости СПб,

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