Правительство направит более 3,5 млрд рублей на строительство больниц в трех регионах

Большую часть средств направят в Петербург.

Правительство РФ направит более 3,5 млрд рублей на строительство и оснащение медицинских учреждений в Петербурге, Перми и Калининграде. Об этом 17 марта сообщила пресс-служба правительства.

В Петербурге деньги направят на модернизацию больниц при Первом меде. На федеральные средства построят новый корпус Научно-клинического центра анестезиологии и реаниматологии, реконструируют корпус НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р. М. Горбачевой. Также модернизация пройдет в корпусах НИИ хирургии и неотложной медицины. Работы планируют завершить в 2026 году.

В Перми закупят 42 медицинских изделия для перинатального центра Пермской краевой клинической больницы.

В Калининградской области деньги пойдут на совершенное оборудование для проведения операций пациентам с заболеваниями спинного мозга, периферической нервной системы, нарушениями мозгового кровообращения.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в Красносельском районе появится поликлиника бережливого типа.

Фото: Piter.tv