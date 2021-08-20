В Красносельском районе появится поликлиника бережливого типа

В день медучреждение сможет принять до 600 человек.

В Красносельском районе Петербурга появится новая поликлиника так называемого бережливого типа. Она в день сможет принять до 600 человек. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Главным отличием "бережливой" поликлиники является удобная навигация. Так, пациентам не придется стоять в живой очереди, так как нужно будет на прием записаться заранее.

Получить в поликлинике можно будет терапевтическую, хирургическую, стоматологическую помощь, откроются и другие отделения.

Ранее Piter.TV сообщал, что в небе над Парнасом в ночь на 12 марта заметили северное сияние.

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