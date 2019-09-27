При роддоме в Петербурге начала работу "бережливая" женская консультация

Женская консультация при 10 роддоме является самой большой в городе, к ней прикреплены более 100 тысяч женщин.

В Петербурге открылась первая "бережливая" женская консультация. Она появилась при роддоме №10. Об этом сообщила пресс-служба аппарата вице-губернатора города Олега Эргашева.

"Бережливая поликлиника" позволяет экономить время пациентов, ресурсы медиков и организаций. Женская консультация при 10 роддоме является самой большой в городе, к ней прикреплены более 100 тысяч женщин. И на данный момент более тысячи стоят на учете по беременности.

Также в роддоме есть программа "Многодетная беременная". С помощью программы женщина, уже имеющая детей, может пройти все обследования в самый короткий срок.

В Петербурге в ноябре сотрудники ГИБДД помогли оперативно доставить будущую маму в роддом.

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