Мариинская больница перейдёт на формат "бережливых поликлиник"

В скором времени Мариинская больница перейдет на новый стандарт обслуживания пациентов – "бережливая поликлиника". Об этом на своей странице ВКонтакте рассказал вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев.
В пятницу, 20 августа, Эргашев с рабочим визитом посетил медучреждение, где обсудил перспективы развития больницы с главврачом Анатолием Завражновым.
Администрация больницы представила проект модернизации "входной группы" и внедрения "бережливых форматов" в работу амбулаторно-консультативного отделения и справочной службы.
Олег Эргашев, вице-губернатор Петербурга
В настоящее время в Мариинской больнице работают травмоцентр, региональный сосудистый центр, отделение амбулаторной хирургии и стационарное отделение скорой помощи. Более того, в больнице эффективно работает внедрённая система распределения входящего потока больных и пострадавших по степени тяжести. Она увеличивает скорость оказания помощи пациентам.
Ранее мы писали, что в этом году в Красногвардейском районе усовершенствуют две поликлиники.
Фото: ВКонтакте / Олег Эргашев; Piter.tv
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