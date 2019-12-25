Мариинская больница перейдёт на формат "бережливых поликлиник"

Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев обсудил с главврачом больницы перспективы развития.

В скором времени Мариинская больница перейдет на новый стандарт обслуживания пациентов – "бережливая поликлиника". Об этом на своей странице ВКонтакте рассказал вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев.

В пятницу, 20 августа, Эргашев с рабочим визитом посетил медучреждение, где обсудил перспективы развития больницы с главврачом Анатолием Завражновым.

Администрация больницы представила проект модернизации "входной группы" и внедрения "бережливых форматов" в работу амбулаторно-консультативного отделения и справочной службы. Олег Эргашев, вице-губернатор Петербурга

В настоящее время в Мариинской больнице работают травмоцентр, региональный сосудистый центр, отделение амбулаторной хирургии и стационарное отделение скорой помощи. Более того, в больнице эффективно работает внедрённая система распределения входящего потока больных и пострадавших по степени тяжести. Она увеличивает скорость оказания помощи пациентам.

Ранее мы писали, что в этом году в Красногвардейском районе усовершенствуют две поликлиники.

Фото: ВКонтакте / Олег Эргашев; Piter.tv