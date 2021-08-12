Капитальный ремонт ждет городскую больницу №17 и поликлинику №10.

В этом году в Красногвардейском районе усовершенствуют две поликлиники. Об этом 12 августа в пресс-службе администрации района.

Модернизация ждет городскую больницу №17, расположенную на проспекте Металлистов, и поликлинику №10 на проспекте Шаумяна. Оба медучреждения участвуют в региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения. Работы планируют завершить до конца этого года.

Сейчас в медицинских учреждениях завершены: демонтаж, прокладка комплекса инженерных коммуникаций, устройство полов. Продолжаются монтаж перегородок, отделка стен. Интерьер для каждой поликлиники был выработан в фирменном стиле в светлых и бордовых тонах, перекликающихся с символикой района. пресс-служба администрации Красногвардейского района

По словам заместителя главы администрации Красногвардейского района Петербурга Виталия Кочерга, медучреждения перейдут на новый стандарт обслуживания пациентов – "Бережливая поликлиника". В поликлиниках не только планируют капитальный ремонт, но и появится новое оборудование стоимостью более 86 млн (аппараты узи, маммографы, компьютерные томографы, колоноскопы, видеоскопы). Общий объем финансирования составит почти 206 млн руб.

Обновление ждет и городскую больницу №15, расположенную в Красносельском районе. На месте старых корпусов медучреждения появится новый современный корпус.

Видео: пресс-служба администрации Красногвардейского района