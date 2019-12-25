В петербургской больнице №15 появится новый современный корпус

Вице-губернатор Олег Эргашев провел выездное совещание с председателем комитета по здравоохранению Дмитрием Лисовцом и главным врачом стационара Андреем Новицким.

На месте старых корпусов городской больницы №15, расположенной на Авангардной улице, появится новый современный корпус. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева.

Новый корпус будет состоять из более чем 500 коек с современным оборудованием и новейшими технологиями. В корпусе появится современный травмоцентр первого уровня с отделением челюстно-лицевой хирургии и региональный сосудистый центр для жителей юго- запада города. К строительству корпуса специалисты планируют приступить в конце этого года. При этом стационар продолжит работу в штатном режиме.

В настоящее время проходит процедуру согласования проект изменений в госпрограмму по развитию здравоохранения, которым предусмотрено проектирование строительства высокотехнологичного медицинского корпуса городской больница № 15. пресс-служба аппарата вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева

Городская больница №15 построена более 60 лет назад. Услугами медучреждения пользуются жители Красносельского, Кировского и Петродворцового районов.

Ранее мы писали, что больница Святого Георгия примет первых пациентов в декабре.

Фото: gov.spb.ru