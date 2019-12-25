В петербургской больнице №15 появится новый современный корпус

На месте старых корпусов городской больницы №15, расположенной на Авангардной улице, появится новый современный корпус. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева.
Новый корпус будет состоять из более чем 500 коек с современным оборудованием и новейшими технологиями. В корпусе появится современный травмоцентр первого уровня с отделением челюстно-лицевой хирургии и региональный сосудистый центр для жителей юго- запада города. К строительству корпуса специалисты планируют приступить в конце этого года. При этом стационар продолжит работу в штатном режиме.
В настоящее время проходит процедуру согласования проект изменений в госпрограмму по развитию здравоохранения, которым предусмотрено проектирование строительства высокотехнологичного медицинского корпуса городской больница № 15.
пресс-служба аппарата вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева
Городская больница №15 построена более 60 лет назад. Услугами медучреждения пользуются жители Красносельского, Кировского и Петродворцового районов.
Ранее мы писали, что больница Святого Георгия примет первых пациентов в декабре.
Фото: gov.spb.ru
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