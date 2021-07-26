Больница Святого Георгия примет первых пациентов в декабре

Больница Святого Георгия на Северном проспекте рассчитана на 305 коек и уже в декабре примет первых пациентов, сообщает портал "Строительный Петербург". В новом корпусе будут функционировать 6 лечебных отделений, а также клинико-диагностическая лаборатория. В больнице оборудуют 19 реанимационных коек и 3 операционные с использованием передовых технологий.
Мы впервые в истории нашей больницы получим возможность лечить пациентов с инсультами на самом высочайшем уровне. Это оказание специализированной помощи, в том числе хирургической, это консервативная терапия и реабилитация в стенах этой больницы.
Валерий Стрижелецкий, главный врач больницы Святого Георгия
Лечебный центр спроектирован как трансформер: при необходимости стационар перепрофилируется в инфекционное отделение. Больницу введут в эксплуатацию в ноябре 2021 года, на строительной площадке побывал заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.
Максимально оборудованные кислородом и другим необходимым палаты, операционные, наверное, самого высокого уровня. Такого, конечно, в стране нам не хватает. Это индивидуальный проект, проект, который может трансформироваться под любую задачу с учётом пандемии.
Никита Стасишин, заместитель министра строительства и ЖКХ
Строительные работы производятся с применением сухих процессов, что позволяет возводить объекты в короткие сроки. По словам вице-губернатора Петербурга, такая технология использовалась при возведении нового корпуса Госпиталя для ветеранов войн.
Получилось сократить кратно именно проектно-изыскательские работы. Это дало свой эффект. При этом использованы, действительно, порядка 100 новых технико и технологических приёмов, решений.
Николай Линченко, вице-губернатор Санкт-Петербурга
Фото, видео: Строительный Петербург
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