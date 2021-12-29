Продолжительность жизни может зависеть от двух белков

Были проанализированы результаты шести крупных генетических исследований.

Ученые из Эдинбургского университета в Шотландии провели исследование и пришли к выводу, что от двух белков в крови зависит продолжительность жизни. Причем замедлить старение могут лекарства, нацеленные на эти соединения. Статья была опубликована в журнале Nature Aging.

Всего ученые проанализировали данные шести крупных генетических исследований, которые посвящены старению человека. На различные возрастные показатели оказывают негативное влияние два соединения, выяснили исследователи. Люди, которые унаследовали ДНК, способствующую повышенному уровню белков, имели более короткую продолжительность жизни, чем остальные.

Один белок называется аполипопротеином (а) (LPA). Он вырабаотывается в печени и участвует в процессе свертывания крови. Оказалось, что высокий уровень LPA связан с высоким риском атеросклероза. Второй белок, молекула адгезии сосудистых клеток 1 (VCAM1), располагается на поверхности эндотелиальных клеток.

Предполагается, что препараты, которые воздействуют на эти белки, могут увеличить продолжительность жизни, а также улучшить качество самой жизни человека.

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