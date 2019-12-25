Специалисты определили, какие нанотела лучше всего взаимодействуют с вирусом.

Ученые нашли эффективное вещество для борьбы с коронавирусом. Об этом пишет журнал Science со ссылкой на исследование специалистов Медицинской школы Университета Питтсбурга.

Им удалось получить из организма лам сильнодействующие фрагменты антител к COVID-19. Ламе ввели белок "шип" новой коронавирусной инфекции. Через два месяца её организм стал выделять зрелые нанотела против COVID-19. Они меньше человеческих и намного эффективнее побеждают коронавирус.

После этого учёные определили, какие нанотела лучше всего взаимодействуют с вирусом. Известно, что они также стабильнее тех, которые выделяет человеческий организм. Специалисты рассчитывают, что из них можно будет создать препарат против COVID-19.

Ранее Путин заявил, что третья российская вакцина от коронавируса будет скоро зарегистрирована.

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