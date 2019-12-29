Ученые нашли ближайшего родственника коронавируса

Сейчас известно о существовании 39 видов коронавирусов

Ученые нашли вирус, являющийся ближайшим родственником COVID-19. Находку сделала Международная исследовательская группа по коронавирусам при участии профессора МГУ Александра Горбалени.

Учёные опубликовали результаты классификации вируса известного как 2019-nCoV. Он был признан ближайшим родственником SARS-CoV, сообщили в МГУ.

Сейчас, согласно опубликованным исследованиям, известно о существовании 39 видов коронавирусов.

Сейчас новые виды коронавирусов классифицируют, исходя из их генетического родства с уже известными.

Ранее в Петербурге 811 человек попали под наблюдение из-за коронавируса.