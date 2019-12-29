В Петербурге 811 человек попали под наблюдение из-за коронавируса

Из них 696 – граждане Китая.

В Петербурге 811 человек попали под наблюдения из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Из них 696 являются гражданами Китая. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Отмечается, что у всех обследованных граждан не обнаружили COVID-19. У них диагностировали заболевания, вызванные гриппом А и В, и прочими вирусными инфекциями.

За период с 24 февраля по 1 марта в городе зарегистрировали 54 тысячи граждан с признаками ОРВИ. Также стали расти случаи заражения гриппом типа А/Н1N/pdm. В настоящее время специалисты мониторят сложившуюся ситуацию. Усиленные меры контроля применяют к туристам из стран с нестабильной коронавирусной обстановкой. Это Италия, КНР, Южная Корея и Иран. В Пулково ввели режим повышенного контроля.

По последним данным, сейчас в больнице имени Боткина с признаками ОРВИ лежат 26 людей, недавно прибывших из стран, где зарегистрированы случаи заражения коронавирусом. По состоянию на 2 марта, число зараженных инфекцией нового типа составило более 89 тысяч человек. Из больницы выписали около 45 163. В числе погибших – 3057.

Ранее мы показали, как выглядит отделение Боткинской больницы, где лежат с подозрением на коронавирус.

Фото: Piter.TV